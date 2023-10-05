Радимов: «Абаскаль хочет свалить, отдайте вы ему эту неустойку»

Бывший игрок «Зенита» Владислав Радимов выразил мнение, что главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль хочет покинуть московский клуб.

Напомним, вчера, 4 октября, «красно-белые» уступили «Динамо» (0:3) в матче пятого тура группового этапа Кубка России.

«Я уже месяца два говорю: Абаскаль хочет свалить. Он уже не знает, как уйти, лучших футболистов оставляет на скамейке. Отдайте вы ему эту неустойку, пусть он уедет. Не мучайте «Спартак», — сказал Радимов в эфире программы «Все на Матч!».

Напомним, Абаскаль возглавляет «Спартак» с июня прошлого года. После 10 туров текущего розыгрыша РПЛ «красно-белые» занимают седьмое место в турнирной таблице, набрав 16 очков. Свой следующий матч команда Абаскаля проведёт 8 октября против ЦСКА. Начало — в 19:00 по московскому времени.