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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Игнатьев высказался о возможной отставке Абаскаля

02 Октября 2023 • 15:31 Комментировать
Спартак Москва
...
ЦСКА Москва
08.10 19:00

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев поделился мнением о будущем наставника «Спартака» Гильермо Абаскаля после поражения «красно-белых» от «Крыльев Советов» (0:4) в матче 10-го тура РПЛ.

«Может ли руководство «Спартака» задуматься об увольнении Абаскаля? Это не мои функции, я не знаю кто чего может. Для «Спартака» вчерашнее поражение — это удар по престижу. Если это всех устраивает, то всё останется как есть», — цитирует Игнатьева «Газета.Ру».

Напомним, Абаскаль возглавил «Спартак» летом 2022 года. В свой первый сезон под руководством испанского специалиста «красно-белые» сумели выиграть бронзовые медали чемпионата России. После 10 туров текущего розыгрыша РПЛ москвичи занимают седьмое место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Краснодара» на восемь очков.   

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Борис Игнатьев Гильермо Абаскаль
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