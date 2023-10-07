Афанасьев: Думаю, «Спартак» и ЦСКА покажут яркий футбол

Экс-игрок ЦСКА Андрей Афанасьев поделился комментарием о предстоящем матче 11-го тура чемпионата России, в котором «армейцы» сыграют со «Спартаком».

«Это дерби, все с нетерпением ждут этой игры. Я думаю, что футболисты не разочаруют зрителей и покажут яркий матч. Совершенно нет разницы, кто на каком месте подходит к этой игре», — заявил Афанасьев «РБ Спорту».

Как считает эксперт, ситуация с возможным увольнением главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскалем никак не должна повлиять на команду, все должны сыграть на максимуме.

Столичное дерби «Спартак» - ЦСКА пройдет в воскресенье, 8 октября. Не пропустите прямую трансляцию в текстовом формате, которую организует портал LiveResult. Начало события — в 19:00 по мск.