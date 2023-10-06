Промес назвал самых принципиальных соперников «Спартака»

Нападающий «Спартака» Квинси Промес ответил на вопрос, какая из команд является для него наиболее принципиальной.

«ЦСКА или «Зенит»? Обе эти команды. Как и «Динамо». Все это противостояния, победы в которых особенно важны и приятны», — заявил Промес пресс-службе «красно-белых».

В нынешнем сезоне 31-летний нидерландец появился на поле в 14 матчах с учетом всех турниров, в которых забил четыре мяча и стал автором шести результативных передач.

Следующий матч «Спартак» проведет 8 октября против ЦСКА. Игра 11-го тура чемпионата России должна будет стартовать в 19:00 по столичному времени.