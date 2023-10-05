Тарпищев: Абаскаль не контролирует ситуацию, «Спартаку» пора менять тренера

Глава российской федерации тенниса и поклонник «Спартака» Шамиль Тарпищев высказался о возможном увольнении главного тренера «красно-белых» Гильермо Абаскаля.

Напомним, в последних двух матчах «Спартак» проиграл «Крыльям Советов» (0:4) и «Динамо» (0:3).

«Мне, как спортсмену, со стороны кажется, что Абаскаль не контролирует ситуацию. По логике, пора менять главного тренера. Слишком много ошибок уже», — приводит слова Тарпищева «Матч ТВ».

Следующим соперником «Спартака» в рамках Российской премьер-лиги станет ЦСКА. Главное дерби страны пройдет уже в ближайшие выходные дни. Встреча запланирована на 8 октября. Начало — в 19:00 по мск.