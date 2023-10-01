Соболев не сыграет в дерби против ЦСКА

Нападающий московского «Спартака» Александр Соболев пропустит матч 11-го тура Российской премьер-лиги против ЦСКА из-за перебора жёлтых карточек.

Форвард получил горчичник» в матче против самарских «Крыльев Советов», который стал четвёртым для него в нынешнем сезоне.

Напомним, что у столичного клуба не осталось ни одного «чистого» форварда, так как Павел Мелешин восстанавливается от травмы.

Столичное дерби состоится в следующее воскресенье, 8 октября, на «Открытие Банк Арене». Свисток о начале поединка прозвучит в 19:00 по московскому времени.