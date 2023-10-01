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Соболев не сыграет в дерби против ЦСКА

01 Октября 2023 • 18:19 Комментировать
Спартак Москва
...
ЦСКА Москва
08.10 19:00

Нападающий московского «Спартака» Александр Соболев пропустит матч 11-го тура Российской премьер-лиги против ЦСКА из-за перебора жёлтых карточек.

Форвард получил горчичник» в матче против самарских «Крыльев Советов», который стал четвёртым для него в нынешнем сезоне. 

Напомним, что у столичного клуба не осталось ни одного «чистого» форварда, так как Павел Мелешин восстанавливается от травмы.

Столичное дерби состоится в следующее воскресенье, 8 октября, на «Открытие Банк Арене». Свисток о начале поединка прозвучит в 19:00 по московскому времени. 

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва ЦСКА Москва Александр Соболев
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