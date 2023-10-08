Соболев уверен в победе «Спартака» над ЦСКА

Форвард «Спартака» Александр Соболев высказался о предстоящем столичном дерби с ЦСКА. Напомним, футболист пропустит игру из-за перебора желтых карточек.

«К сожалению, я сегодня на трибуне, но вместе с командой, с вами, поэтому буду поддерживать и переживать за команду. Уверен, что мы сегодня победим. Вперед, «Спартак»! — заявил Соболев на видео, которое опубликовал в своем телеграм-канале.

В текущем сезоне 26-летний нападающий «красно-белых» провел десять матчей во всех турнирах, забил четыре гола и стал автором трех результативных передач.

Матч 11-го тура РПЛ «Спартак» - ЦСКА состоится сегодня, 8 октября. Стартовый свисток должен прозвучать в 19:00 по мск. Портал LiveResult проведет текстовую трансляцию встречи.