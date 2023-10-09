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Ивица Олич: Я смотрел «Арсенал» – «Манчестер Сити», а не «Спартак» – ЦСКА

09 Октября 2023 • 21:24 Комментировать
Арсенал
1:0
Манчестер Сити

Бывший футболист московского ЦСКА Ивица Олич отметил, что не смотрел столичное дерби, в котором «красно-синие» сыграли вничью со «Спартаком» (2:2).

Экс-игрок сборной Хорватии рассказал, что не наблюдал за игрой, так как в это время играли лондонский «Арсенал» с «Манчестер Сити».

«В ней выступали два игрока из сборной Хорватии (прим. – Матео Ковачич и Йошко Гвардиол), поэтому мне надо было посмотреть. Я знаю, что счёт [в дерби] 2:2, но не знаю, как проходил матч», - приводит слова Олича Metaratings.ru.

Напомним, что «Арсенал» одержал победу со счётом 1:0 благодаря голу Габриэля Мартинелли.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва ЦСКА Москва Манчестер Сити Арсенал Лондон Ивица Олич
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