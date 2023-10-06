Пономарёв: «В последних играх ЦСКА и «Спартак» показали, что они не топ-команды»

Бывший игрок ЦСКА Владимир Пономарёв высказался о предстоящем матче 11-го тура РПЛ, в котором «армейцы» встретятся со «Спартаком».

Ветеран признался, что в этой игре он отдаёт предпочтение «Спартаку», так как «красно-белые» будут играть на своём домашнем стадионе, а полузащитник Хесус Медина, ранее выступавший за ЦСКА, выйдет на поле с дополнительной мотивацией. При этом, как считает Пономарёв, матч завершится без забитых голов, так как обе команды имеют проблемы с атакой.

«В последних играх ЦСКА и «Спартак» показали, что они не топ-команды. Они не показывают игру, соответствующую их рангу. Думаю, будет нулевая ничья, потому что забивать некем. У ЦСКА могут забить Чалов или Заболотный, а Давила пока себя никак не показал», — приводит слова Пономарёва Metaratings.

Матч «Спартак» — ЦСКА состоится 8 октября. Начало этой встречи запланировано на 19:00 по московскому времени.