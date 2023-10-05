Ветеран «Спартака» Андрей Пятницкий в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился мнением о проблемах «Спартака» и двух крупных поражениях «красно-белых» с общим счетом 0:7.

- За четыре дня у «Спартака» 0:7. Как воспринимаете такие результаты?

- Есть два фактора поражения от «Динамо». Первый – задача в групповом этапе Кубка России выполнена. И второй фактор – гнетущее состояние после жестокого поражения от «Крыльев Советов», которое тоже сказалось. Поэтому на матч с «Динамо» гости вышли не мотивированными. Хотя соперник принципиальный.

- Отсутствие мотивации - это больше претензии к футболистам или тренерскому штабу?

- Конечно, любое поражение, тем более от такого соперника - болезненное. Думаю, здесь обоюдная вина. Хотя, уверен, тренер пытался подбодрить команду, настроить ее. Но тут уже психология. А может быть Абаскаль не нашел нужных слов. Но все равно футболисты должны оставаться профессионалами. Тем более такой важный соперник. Так что вины игроков больше.

- Вас не удивляет, что так к своей работе отнеслись футболисты, которые не часто выходят на поле, и матч с «Динамо» был для них шансом проявить себя? А мы видели реакцию игроков на потери мяча, на встречные атаки, как футболисты выключались, недорабатывали эпизоды, не сильно упирались в этом матче.

- Соглашусь. Наверное, есть какие-то обиды у ребят, которые на замене. Но это был шанс для них проявить себя. Игра же проходит не при пустых трибунах. Есть болельщики, которые создают свое мнение о команде и игроках. Надо быть профессионалом. Всякое бывает даже в топовых клубах. Бывают плохие результаты, бывает, что лидеры снижают требования к себе и садятся в запас. Профессионализм всегда надо ставить на первое место.

- В матче с «Динамо» мы увидели связку в атаке Промес – Бонгонда. Это отработка варианта на дерби с ЦСКА без Соболева?

- Наверное, да. Тренеры попытались посмотреть, как это будет выглядеть.

- Согласны с тем, что матч с ЦСКА будет судьбоносным для команды Абаскаля, и самого тренера?

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- Это одно из главных дерби страны. Когда встречаются такие команды, то даже не важно, на каких местах они находятся. Матчи всегда получаются насыщенными и увлекательными. ЦСКА сейчас тоже не в своей тарелке – команда теряет очки. Про «Спартак» я и не говорю – идут поражения. Все это чувствительно. А что касается Абаскаля, мне кажется, что вопрос с ним уже решен.

- Еще после поражения от «Крыльев Советов» в СМИ появилась информация о том, что в клубе начали поиски сменщика Абаскаля. Вы тоже об этом слышали?

- Краем уха слышал. Еще по матчу с «Ахматом» мне стало все понятно. Там вышел игрок, а потом Абаскаль поменял свое мнение и выпустил другого. И так было с несколькими футболистами. Было даже, что игрок стоял на ленточке, готовясь выйти на замену, а тренер резко менял свое решение и выпускал другого. Это сумбур. Плюс нестабильность. Не припомню, когда «Спартак» последний раз так проигрывал. Руководство клуба все это видит, понимает. Думаю, что по Абаскалю вопрос решен.

- Даже победа над ЦСКА его не спасет?

- Нет.

- До зимы в атаке «Спартака» есть только Соболев. Мелёшин в матче с «Динамо» не впечатлил. Вас это настораживает?

- Мелёшин – молодой футболист, поэтому не часто появляется на поле. Конечно, из-за этого ему не хватает стабильности. Бонгонда тоже может играть на острие. Можно сыграть с активными полузащитниками, которые будут включаться в атаку. Условно говоря, 4-3-3 с сильными флангами. Можно искать варианты, тем более в «Спартаке» много игроков. Вполне возможно сделать приемлемую схему в матче с ЦСКА без Соболева, и выжать максимум.

Елена Григорьевская