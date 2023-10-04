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Рианчо: Сейчас я недоступен для работы в «Спартаке»

04 Октября 2023 • 23:46 Комментировать
Спартак Москва
...
ЦСКА Москва
08.10 19:00

Бывший главный тренер столичного «Спартака» Рауль Рианчо опроверг возможность возвращения в московский клуб.

«Сейчас я недоступен для работы. Я назначен генеральным директором муниципального спортивного института города Сантандер», — приводит слова специалиста «Матч ТВ». Рианчо руководил «Спартаком» в 2018 году, находясь в должности исполняющего обязанности главного тренера.

Нынешним наставником «красно-белых» является испанец Гильермо Абаскаль, под руководством которого московский клуб находится на пятом месте в турнирной таблице Российской премьер-лиги. В прошлом сезоне «Спартак» занял третье место.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Рауль Рианчо
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