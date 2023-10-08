Гайич оформил дубль в матче со «Спартаком», ЦСКА снова ведёт

Первый тайм дерби «Спартак» - ЦСКА завершился со счётом 1:1. Милан Гайич отличился ударом в девятку на 31-й минуте, а у соперника похожая результативная попытка в активе Квинси Промеса. После перерыва команда Владимира Федотова снова вышла вперед. Примерно с точки Промеса Гайич нанес удар в ближний верхний угол, и голкипер не выручил.

ЦСКА ведет 2:1 и выходит на четвертое место в онлайн-таблице, спартакоавцы снова откатились на экватор ранжира. Поминутная текстовая трансляция на LiveResult.ru.