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Олич: «Карвальо должен был играть в лучшем клубе мира»

03 Октября 2023 • 13:19 Комментировать
Спартак Москва
...
ЦСКА Москва
08.10 19:00
Бывший нападающий ЦСКА Ивица Олич назвал самого талантливого игрока московской команды, с которым ему довелось выступать.
Олич вспомнил бразильского полузащитника Даниэля Карвальо, выразив мнение, что тот мог бы выступать в лучшем клубе мира.
«Когда играл в ЦСКА, самым лучшим игроком у нас был Даниэль Карвальо. Может быть, он не сделал такую карьеру, как я, потому что часто травмировался. Когда впервые его увидел, подумал: Карвальо должен играть в лучшем клубе мира», - цитирует Олича Sport24.
Напомним, Карвальо выступал за ЦСКА в период  с 2004 по 2010 год. В общей сложности в составе «армейцев» полузащитник дважды сумел выиграть чемпионат России и четыре раза стать обладателем Кубка страны.  
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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Ивица Олич Даниэль Карвальо
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