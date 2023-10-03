Олич: «Карвальо должен был играть в лучшем клубе мира»

Бывший нападающий ЦСКА Ивица Олич назвал самого талантливого игрока московской команды, с которым ему довелось выступать.

Олич вспомнил бразильского полузащитника Даниэля Карвальо, выразив мнение, что тот мог бы выступать в лучшем клубе мира.

«Когда играл в ЦСКА, самым лучшим игроком у нас был Даниэль Карвальо. Может быть, он не сделал такую карьеру, как я, потому что часто травмировался. Когда впервые его увидел, подумал: Карвальо должен играть в лучшем клубе мира», - цитирует Олича Sport24

Напомним, Карвальо выступал за ЦСКА в период с 2004 по 2010 год. В общей сложности в составе «армейцев» полузащитник дважды сумел выиграть чемпионат России и четыре раза стать обладателем Кубка страны.