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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Гладилин считает, что Абаскаль специально не выпускает Джикию

05 Октября 2023 • 18:28 Комментировать
Спартак Москва
...
ЦСКА Москва
08.10 19:00

Бывший футболист «Спартака» Валерий Гладилин высказался о ситуации с защитником и капитаном «красно-белых» Георгием Джикией, который перестал попадать в стартовый состав своей команды.

По мнению эксперта, играющий в стартовом составе Алексис Дуарте слабее Джикии и Бабича, но Абаскаль не хочет ставить двух левоногих защитников в состав. Джикия — один из лучших в России на своей позиции, он еще может принести много пользы «Спартаку», считает Гладилин.

«Более того, испанец же может сыграть и в три центральных защитника. Почему он этим не пользуется? Он, возможно, специально это делает, чтобы не ставить Георгия», — приводит слова Гладилина RT на русском.

Напомним, в последних матчах Российской премьер-лиги основной парой центральных защитников «Спартака» были Бабич и Дуарте.

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Евро-Футбол.Ру,
Валерий Гладилин Георгий Джикия Гильермо Абаскаль
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