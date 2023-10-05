Гладилин считает, что Абаскаль специально не выпускает Джикию

Бывший футболист «Спартака» Валерий Гладилин высказался о ситуации с защитником и капитаном «красно-белых» Георгием Джикией, который перестал попадать в стартовый состав своей команды.

По мнению эксперта, играющий в стартовом составе Алексис Дуарте слабее Джикии и Бабича, но Абаскаль не хочет ставить двух левоногих защитников в состав. Джикия — один из лучших в России на своей позиции, он еще может принести много пользы «Спартаку», считает Гладилин.

«Более того, испанец же может сыграть и в три центральных защитника. Почему он этим не пользуется? Он, возможно, специально это делает, чтобы не ставить Георгия», — приводит слова Гладилина RT на русском.

Напомним, в последних матчах Российской премьер-лиги основной парой центральных защитников «Спартака» были Бабич и Дуарте.