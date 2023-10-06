Ветеран ЦСКА Владимир Пономарёв в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о предстоящем дерби со «Спартаком».

- У кого из соперников шансы на победу выше?

- «Спартак» будет играть на своем поле, плюс в составе должен выйти Медина, который играл за ЦСКА. Понятно, что он будет очень стараться. Хозяева поставят свой самый лучший состав. На Кубок оба клуба пролетели, они играли просто бездарно. Топовые команды не должны так играть. Просто не интересно смотреть на них. Они могут растерять своих болельщиков.

- Так кто победит в воскресенье?

- Я в большей степени отдаю предпочтение «Спартаку».

- Почему?

- Свое поле, последний матч команда провела безобразно, и теперь настрой у нее будет другой. И главное – если Абаскаль проиграет, то его сто процентов выгонят. Это дерби может быть его лебединой песней.

- Вы отдаете предпочтение «Спартаку», но ведь он подходит к дерби в худшей ситуации, чем ЦСКА, если говорить о психологии и других факторах. И потом, игру пропускает Соболев – основной нападающий.

- Тут кому как повезет. Но мне очень не нравится оборона ЦСКА. Хотя, наверное, Мойзес уже слева сможет сыграть. Но центральную зону мы проигрываем все время. Так что тут большие сложности.

- У ЦСКА семь ничьих в последних восьми играх. Как оцените этот результат?

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- Так нельзя играть. В последних матчах пропущено много мячей. Надо же выводы какие-то делать. Ну, попробуй, поставь сзади чистильщика, как раньше все команды играли, и никаких проблем не будет. Зачем опорника ставить? Это вообще не нужно.

- Все говорят, что у «Спартака» чуть ли не сильнейшая в РПЛ линия нападения, а он в пяти последних турах чемпионата забил два гола. Теперь вот и в Кубке ни разу не поразил ворота соперника. В чем, по-вашему, проблема?

- Так и у ЦСКА нападение неважно выглядит. Чалов играет плохо, Заболотный тоже. Будем ждать, когда заиграет Давила. Когда это произойдет, будет легче добиваться результата.

- У «Спартака» не сможет сыграть Соболев. Это плюс для ЦСКА?

- Да. А для «Спартака» – большой минус. Бывает, он неплохо играет. При подаче угловых, штрафных, Соболев сбрасывает мячи. Ну и сам когда-то может обыграть. Плюс часто хорошо действует на ударной позиции. Так что это большая потеря для «красно-белых».

- Состав «Спартака» на дерби непредсказуем для вас?

- Абсолютно непредсказуем. Тем более, что «Спартак» сейчас ранен, а раненный зверь очень опасен. Так что на своем поле команда будет стараться во что бы то ни стало. Тем более, матч может стать решающим для Абаскаля.

Елена Григорьевская