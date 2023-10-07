Полузащитник «Спартака» Умяров: «Дерби с ЦСКА — это хороший повод, чтобы реабилитироваться»

Полузащитник московского «Спартака» Наиль Умяров поделился ожиданиями от предстоящего столичного дерби против ЦСКА.

«Дерби с ЦСКА — это хороший повод, чтобы реабилитироваться. Прежде всего — перед болельщиками, которых мы расстроили», - приводит слова Умярова «Чемпионат».

Напомним, что «красно-белые» в прошлом туре потерпели поражение от «Крыльев Советов» (0:4), а в среду, 4 октября, в матче Пути РПЛ Кубка России уступили «Динамо» (0:3).

Столичное дерби состоится завтра, 8 октября. Свисток о начале поединка прозвучит в 19:00 по московскому времени.