Виллиан Роша признался, что готов до конца карьеры выступать за ЦСКА

Бразильский защитник ЦСКА Виллиан Роша высказался о том, готов ли он до конца карьеры выступать за московский клуб.

Бразилец отметил, что этот вопрос нужно задавать руководству, ведь важно, как они захотят.

«Лично я сказал не раз, что очень счастлив в ЦСКА, надеюсь продолжать играть за этот клуб и вписывать свое имя в его историю», - приводит слова Роши Sport24.

28-летний футболист выступает за ЦСКА с прошлого года и принял участие в 46 играх, в которых отметился четырьмя забитыми мячами и четырьмя результативными передачами партнерам команде.

Его соглашение рассчитано до 30 июня 2025 года с опцией продления еще на один сезон.