Футбольный функционер и селекционер Павел Стипиди, работавший на различных должностях в саратовском «Соколе», махачкалинских «Динамо» и «Анжи», грозненском «Тереке», в беседе с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым подвёл итоги московского дерби «Спартак» – ЦСКА (2:2) в 11-м туре РПЛ.

- Я не знаю, почему другие матчи у нас не освещают так, как игру «Спартак» – ЦСКА. В субботу никто не кричал, что «Краснодар» против «Ростова» – это дерби. А когда «Спартак» – ЦСКА или «Спартак» – «Зенит», так сразу дерби. На самом деле обыкновенный матч чемпионата.

По моему мнению, ЦСКА играет в правильный футбол. Но у них получилась неудачная концовка, в которой они пропустили второй мяч. А в игре «Спартака» я никаких проблесков не увидел. У ЦСКА нет столько людей, но команда Федотова играет грамотно. Голы она забивает не от фонаря, а в результате комбинаций.

«Спартак» же забивает от фонаря. Вот защитник недоиграл, а Медина попал головой – и стало 2:2. Так же забил Промес – неудачная игра вратаря Акинфеева, и «Спартак» открыл счёт. Я считаю и буду считать, что пока «Спартак» не уберёт этого Абаскаля, который по минуте в ладошки хлопает судьям и чего-то из себя корчит, ничего у этой команды хорошего не будет. Левников отработал матч достаточно грамотно. Где нужно было давать играть – давал играть. Где надо было что-то пресекать – пресекал. Где надо было показать жёлтую – показывал.

Я думаю, Абаскаль на самом деле сам себе аплодирует. Человек в тренерском деле – опять же, по моему мнению – не понимает ничего абсолютно. Но если убирать его сейчас из «Спартака», надо заплатить ему огромные деньги. Все эти ребятишки, которые приезжают к нам играть или тренировать из других стран, имеют такие контракты, что уму непостижимо. Так их агенты разводят наши клубы. Но «Лукойл» не бедная компания. Я думаю, для него лучше сейчас уволить Абаскаля, чем оставить его, чтобы он развалил команду до конца.

Вы посмотрите: у игроков «Спартака» не горят глаза. Как можно держать на поле Мартинса, который пародия на футболиста, почти 70 минут? Есть большая ротация основного состава и постоянное непонимание у футболистов, что они должны делать на поле, чего от них требуют. Это же видно со стороны. Только так называемые эксперты на «Матч ТВ» могут рассказывать по-другому.

Правильно я прочитал недавно, что если бы на месте Абаскаля был российский тренер, его давно бы уже закопали. С первого дня, как Абаскаль начал работать в «Спартаке», я вам всегда говорю, что это очень слабый товарищ. Как человека, который тренировал детей в Австрии или Швейцарии, могли пригласить в один из самых известных российских клубов, в народную команду, как называют «Спартак»? Только у нас такое возможно. И что ж госпожа Салихова теперь говорить, что спортивный директор итальянец никогда в жизни не пригласил бы Абаскаля? Как будто это не при Федуне Абаскаля взяли. Сделали из «Спартака» дешёвую команду, куда приезжает кто попало. Вы представляете, как обидно сейчас смотреть на нынешний «Спартак» бывшим его футболистам и тренерам, для которых «Спартак» не пустой звук?

Сыграли вничью случайно. Посмотрите, какие моменты не реализовал ЦСКА. Я не увидел какой-то сумасшедшего качества игры, достойной дерби. Здесь одна команда – ЦСКА – показывала правильный футбол, а другая – «Спартак» – играла как бог на душу положит. При этом у «Спартака» лавочка громадная и достаточно приличная, в отличие от ЦСКА. Посмотрите, какие замены «Спартак» проводит, но игры у него нет. До чего дошло уже – Джикия, столько лет тащивший на себе команду, сидит на скамейке. Вместо него играет Дуарте, который на три головы ниже, мимо которого все пробегают как мимо стоячего.

В «Спартаке» есть хороший состав, но нет тренера. А у ЦСКА есть хороший тренер, но ограниченный состав, к большому сожалению для Федотова. Не знаю, по какой причине ЦСКА не удалось приобрести футболистов, которых они хотели, летом. Но если они укрепятся должным образом зимой, то будут претендовать на чемпионство, это я с уверенностью вам говорю.