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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Павлюченко: У «Спартака» нет вариантов, кроме победы над ЦСКА

07 Октября 2023 • 21:17 Комментировать
Спартак Москва
...
ЦСКА Москва
1 2.40 X 3.75 2 2.85
Через 16 ч. 35 мин.

Экс-форвард московского «Спартака» Роман Павлюченко поделился комментарием о предстоящем матче между «красно-белыми» и ЦСКА.

«Думаю, «Спартак» сможет обыграть ЦСКА и все эти крупные поражения свести к нулю. Вариантов, кроме победы, у них не остается. Если «Спартак» не обыграет ЦСКА, будет полная катастрофа», — заявил Павлюченко «Чемпионату».

Бывший футболист добавил, что в его время болельщики всегда говорили, что готовы простить все, кроме поражения от ЦСКА.

Матч 11-го тура Российской премьер-лиги запланирован на 8 октября. Стартовый свисток о начале встречи должен прозвучать в 19:00 по мск. Не пропустите текстовую трансляцию на портале LiveResult.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва ЦСКА Москва Роман Павлюченко
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