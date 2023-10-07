Павлюченко: У «Спартака» нет вариантов, кроме победы над ЦСКА

Экс-форвард московского «Спартака» Роман Павлюченко поделился комментарием о предстоящем матче между «красно-белыми» и ЦСКА.

«Думаю, «Спартак» сможет обыграть ЦСКА и все эти крупные поражения свести к нулю. Вариантов, кроме победы, у них не остается. Если «Спартак» не обыграет ЦСКА, будет полная катастрофа», — заявил Павлюченко «Чемпионату».

Бывший футболист добавил, что в его время болельщики всегда говорили, что готовы простить все, кроме поражения от ЦСКА.

Матч 11-го тура Российской премьер-лиги запланирован на 8 октября. Стартовый свисток о начале встречи должен прозвучать в 19:00 по мск. Не пропустите текстовую трансляцию на портале LiveResult.