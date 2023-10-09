Каррера: «Не могу судить, стоит ли уходить Абаскалю из «Спартака»

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера высказался о матче 11-го тура РПЛ, в котором «красно-белые» сыграли вничью с ЦСКА (2:2).

По мнению итальянского специалиста, результат прошедшей встречи не поможет в турнирном плане ни «Спартаку», ни ЦСКА. Также Каррера признался, что следит лишь за результатами «красно-белых», поэтому не может однозначно сказать, стоит ли уходить в отставку главному тренеру команды Гильермо Абаскалю.

«Шансы «красно-белых» на чемпионство? Уже прошло много игр, и отставание в 10 очков от первого места — это очень много. Честно, смотрю только результаты матчей, а не саму игру, поэтому не могу судить, стоит ли уходить Абаскалю из клуба», — цитирует Карреру Sport24.

После 11 туров РПЛ «Спартак» расположился на восьмом месте в турнирной таблице, набрав 17 очков. Свой следующий матч «красно-белые» проведут 22 октября против «Пари НН».