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Каррера: «Не могу судить, стоит ли уходить Абаскалю из «Спартака»

09 Октября 2023 • 09:30 Комментировать
Спартак Москва
2:2
ЦСКА Москва

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера высказался о матче 11-го тура РПЛ, в котором «красно-белые» сыграли вничью с ЦСКА (2:2).

По мнению итальянского специалиста, результат прошедшей встречи не поможет в турнирном плане ни «Спартаку», ни ЦСКА. Также Каррера признался, что следит лишь за результатами «красно-белых», поэтому не может однозначно сказать, стоит ли уходить в отставку главному тренеру команды Гильермо Абаскалю.

«Шансы «красно-белых» на чемпионство? Уже прошло много игр, и отставание в 10 очков от первого места — это очень много. Честно, смотрю только результаты матчей, а не саму игру, поэтому не могу судить, стоит ли уходить Абаскалю из клуба», — цитирует Карреру Sport24.

После 11 туров РПЛ «Спартак» расположился на восьмом месте в турнирной таблице, набрав 17 очков. Свой следующий матч «красно-белые» проведут 22 октября против «Пари НН».

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Массимо Каррера Гильермо Абаскаль
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