Орлов - о дерби: Для меня фаворит в этом матче всё же ЦСКА

Комментатор Геннадий Орлов поделился ожиданиями от матча 11-го тура Российской премьер-лиги, в котором «Спартак» сыграет против ЦСКА.

Эксперт отметил, что для него фаворитами являются «армейцы», ведь они более сбалансированы в линиях, к тому же у «красно-белых» будет отсутствовать нападающий Александр Соболев из-за дисквалификации.

«Не поддерживаю разговоры о том, что Абаскаля надо уволить в случае поражения. Это какие-то пожарные пересуды. Надо дать Абаскалю время доработать до зимы», - приводит слова Орлова «Спорт-Экспресс».

Напомним, что поединок состоится завтра, 8 октября.