Сёмин - о столичном дерби: Этот матч – важное событие для каждой команды и футболистов

Бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин высказался о предстоящем столичном дерби между «Спартаком» и ЦСКА, которое состоится в рамках 11-го тура Российской премьер-лиги.

Специалист считает, что в дерби нет фаворитов, и эта игра будет важным событием для каждой команды и игроков.

«Наверное, сегодня предпочтительнее выглядит ЦСКА в плане уверенности, но мне кажется, «Спартак» имеет преимущество домашнего поля», - приводит слова Сёмина Metaratings.ru.

Напомним, что поединок состоится завтра, 8 октября. Начало — в 19:00 по московскому времени.