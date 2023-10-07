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Сёмин - о столичном дерби: Этот матч – важное событие для каждой команды и футболистов

07 Октября 2023 • 17:33 Комментировать
Спартак Москва
...
ЦСКА Москва
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Через 21 ч. 24 мин.

Бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин высказался о предстоящем столичном дерби между «Спартаком» и ЦСКА, которое состоится в рамках 11-го тура Российской премьер-лиги.

Специалист считает, что в дерби нет фаворитов, и эта игра будет важным событием для каждой команды и игроков.

«Наверное, сегодня предпочтительнее выглядит ЦСКА в плане уверенности, но мне кажется, «Спартак» имеет преимущество домашнего поля», - приводит слова Сёмина Metaratings.ru.

Напомним, что поединок состоится завтра, 8 октября. Начало — в 19:00 по московскому времени. 

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва ЦСКА Москва Юрий Сёмин
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