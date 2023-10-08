​У ЦСКА третья травма в концовке дерби со «Спартаком»

В воскресенье вечером «Спартак» и ЦСКА встречаются в рамках 11-го тура чемпионата России. В концовке главного дерби Москвы «армейцы» из-за травм потеряли сразу троих игроков. Сначала менять пришлось Максима Мухина, чуть позже – Мойзеса. А когда шло добавленное ко второму тайму время, то замена понадобилась ещё и полузащитнику Виктору Мендесу.

После игры главный тренер ЦСКА Владимир Федотов наверняка расскажет о состоянии футболистов, которые угодили в лазарет.

Следить за последними минутами дерби между «Спартаком» и ЦСКА можно в текстовой трансляции, которая проходит на страницах портала LiveResult.