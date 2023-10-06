На матч «Спартака» и ЦСКА реализовано более 30 тысяч билетов

Пресс-служба московского «Спартака» рассказала о реализации билетов на матч 11-го тура Премьер-лиги против ЦСКА.

«Реализовано около 30 тысяч билетов на дерби. Спрос высокий, продажи продолжаются. Рассчитываем, что поддержка будет достойной», — рассказали в столичном клубе сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру».

«Дерби всея Руси» пройдёт в воскресенье, 8 октября, на «Открытие Банк Арене». Стартовый свисток главного матча 11-го тура Российской премьер-лиги назначен на 19:00 по московскому времени.