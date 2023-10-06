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На матч «Спартака» и ЦСКА реализовано более 30 тысяч билетов

06 Октября 2023 • 18:01 Комментировать
Спартак Москва
...
ЦСКА Москва
1 2.20 X 3.65 2 3.25
08.10 19:00

Пресс-служба московского «Спартака» рассказала о реализации билетов на матч 11-го тура Премьер-лиги против ЦСКА.

«Реализовано около 30 тысяч билетов на дерби. Спрос высокий, продажи продолжаются. Рассчитываем, что поддержка будет достойной», — рассказали в столичном клубе сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру».

«Дерби всея Руси» пройдёт в воскресенье, 8 октября, на «Открытие Банк Арене». Стартовый свисток главного матча 11-го тура Российской премьер-лиги назначен на 19:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва ЦСКА Москва Российская Премьер-Лига
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