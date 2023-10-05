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Гладилин: «Мы вправе ожидать тренерскую отставку после дерби «Спартак» - ЦСКА

05 Октября 2023 • 17:57 Комментировать
Спартак Москва
...
ЦСКА Москва
08.10 19:00

Бывший тренер «Спартака» Валерий Гладилин предположил, что Гильермо Абаскаль или Владимир Федотов могут лишиться работы после дерби «Спартак» - ЦСКА.

«Мы вправе ожидать тренерскую отставку в одном из клубов после окончания матча. Ни у «Спартака», ни у ЦСКА нет убедительной игры», — приводит слова Гладилина RT на русском.

При этом эксперт считает, что победа в таком важном матче может стать началом нового хорошего этапа для одной из команд.  

Матч 11-го тура чемпионата России между «Спартаком» и ЦСКА состоится в воскресенье, 8 октября. Старт игры запланирован на 19:00 по столичному времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва ЦСКА Москва Владимир Федотов Валерий Гладилин Гильермо Абаскаль
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СПАРТАК МОСКВА ЦСКА МОСКВА
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