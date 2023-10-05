Гладилин: «Мы вправе ожидать тренерскую отставку после дерби «Спартак» - ЦСКА

Бывший тренер «Спартака» Валерий Гладилин предположил, что Гильермо Абаскаль или Владимир Федотов могут лишиться работы после дерби «Спартак» - ЦСКА.

«Мы вправе ожидать тренерскую отставку в одном из клубов после окончания матча. Ни у «Спартака», ни у ЦСКА нет убедительной игры», — приводит слова Гладилина RT на русском.

При этом эксперт считает, что победа в таком важном матче может стать началом нового хорошего этапа для одной из команд.

Матч 11-го тура чемпионата России между «Спартаком» и ЦСКА состоится в воскресенье, 8 октября. Старт игры запланирован на 19:00 по столичному времени.