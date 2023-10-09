Жиго: Уважаю характер «Спартака»

Защитник «Марселя» Самуэль Жиго высказался о прошедшем столичном дерби между «Спартаком» и ЦСКА, которое завершилось вничью со счетом 2:2.

Француз рассказал, что смотрел игру и отметил, что уважает характер «красно-белых», которые не сдавались и смогли забить на последней минуте.

«Мне также понравилось, как команда хотела владеть мячом, разыгрывать его и прессинговала после потерь.

В дерби всегда много эмоций. Несмотря на это, парни остались сфокусированными и смогли дважды отыграться по ходу матча. Они молодцы», - приводит слова Жиго пресс-служба «Спартака».

Жиго выступал за «Спартак» с 2018 по 2022 год.