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Баженов: Игнатов очень хорошо может сыграть на позиции форварда в дерби с ЦСКА

07 Октября 2023 • 17:20 Комментировать
Спартак Москва
...
ЦСКА Москва
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Через 21 ч. 45 мин.

Менеджер «Спартака» по игрокам в аренде Никита Баженов высказался о возможном выходе полузащитника Михаила Игнатова на позиции форварда в дерби с ЦСКА.

Напомним, основной нападающий «красно-белых» пропустит предстоящий матч 11-го тура чемпионата России из-за перебора желтых карточек, а молодой Павел Мелёшин пока не радует результативностью.

«По-моему, Игнатов у нас выходил играть такого форварда разнопланового. У него есть все качества, чтоб не закрыть, а именно сыграть на этой позиции очень хорошо. Конечно, будет не хватать Соболева», — приводит слова Баженова Metaratings.

При этом функционер призвал не списывать со счетом Мелёшина, этот футболист тоже может появиться в стартовом составе «Спартака» в дерби.

В нынешнем сезоне Игнатов провел 13 матчей во всех турнирах, забил два мяча и стал автором трех ассистов. На счету Мелёшина шесть выходов на поле и один гол.

Дерби «Спартак» - ЦСКА пройдет 8 октября. Начало встречи запланировано на 19:00 по мск.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Никита Баженов Александр Соболев Михаил Игнатов Павел Мелёшин
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