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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Пименов раскритиковал игру Бонгонда и Мозеса

03 Октября 2023 • 10:18 Комментировать
Спартак Москва
...
ЦСКА Москва
08.10 19:00

Бывший футболист московского «Динамо» Руслан Пименов высказался об игре легионеров «Спартака» Тео Бонгонда и Виктора Мозеса.

Экс-игрок сборной России отметил, что наставнику «красно-белых» Гильермо Абаскалю можно экспериментировать с составом, так как у него в распоряжении есть ряд игроков, которые готовы выкладываться на поле.

«Например, Мозес в интеллектуальной игре выглядит серьезно, но в плане физики не отрабатывает вообще, как и Бонгонда. В атаке он хорош, но назад тоже надо бежать», - приводит слова Пименова «Матч ТВ».

Напомним, что «Спартак» после трети сезона РПЛ занимает пятое место в турнирной таблице. 

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Руслан Пименов Виктор Мозес Тео Бонгонда
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