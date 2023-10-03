Пименов раскритиковал игру Бонгонда и Мозеса

Бывший футболист московского «Динамо» Руслан Пименов высказался об игре легионеров «Спартака» Тео Бонгонда и Виктора Мозеса.

Экс-игрок сборной России отметил, что наставнику «красно-белых» Гильермо Абаскалю можно экспериментировать с составом, так как у него в распоряжении есть ряд игроков, которые готовы выкладываться на поле.

«Например, Мозес в интеллектуальной игре выглядит серьезно, но в плане физики не отрабатывает вообще, как и Бонгонда. В атаке он хорош, но назад тоже надо бежать», - приводит слова Пименова «Матч ТВ».

Напомним, что «Спартак» после трети сезона РПЛ занимает пятое место в турнирной таблице.