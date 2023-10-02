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Павлюченко рассказал, чего не хватает «Спартаку»

02 Октября 2023 • 22:06 Комментировать
Спартак Москва
...
ЦСКА Москва
08.10 19:00

Бывший нападающий московского «Спартака» Роман Павлюченко рассказал, чего не хватает «красно-белым» в нынешнем сезоне.

Экс-игрок сборной России отметил, что когда у нападающего столичного клуба Александра Соболева не ладится игра, то «Спартак» теряет позицию центрфорварда.

 «У «красно-белых» много фланговых игроков атаки, но нет еще одного центрального нападающего. Отсюда возникают проблемы», - приводит слова Павлюченко «РБ Спорт».

Напомним, что в минувшие выходные «Спартак» потерпел разгромное поражение от самарских «Крыльев Советов» со счётом 0:4 и после десяти туров занимает пятое место в турнирной таблице. 

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Роман Павлюченко
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