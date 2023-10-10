Тихонов: Пусть Абаскаль работает до зимы

Бывший игрок столичного «Спартака» Андрей Тихонов высказался о возможной отставке главного тренера «красно-белых» Гильермо Абаскаля.

«Абаскалю уже помогли. Ему Бабича купили, Бонгонда… Пускай работает до зимы. Есть интересные моменты, которые показывает «Спартак». Футбольные моменты, которые интересны», — приводит слова эксперта «Матч ТВ».

По мнению Тихонова, большая часть фанатов на стороне испанца, из-за чего не имеет смысл резкая смена тренера, который может настроить болельщиков против себя плохими результатами.

После 11 туров нынешнего сезона Российской премьер-лиги «Спартак» находится на пятом месте в турнирной таблице с 17 очками. В прошлом сезоне «красно-белые» с Абаскалем взяли бронзовые медали.