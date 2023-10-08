Бывший игрок московского ЦСКА Дуду в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился ожиданиями от предстоящего столичного дерби.

- «Главное впечатление от матчей против «Спартака», что мы им никогда не проигрывали, ха-ха. Если серьезно, то я хорошо помню, какой ажиотаж был до игры. Все в клубе, включая персонал, поваров и других работников был поглощен предвкушением.

В этой игре победит тот, кто будет меньше ошибаться. И надеюсь это будет ЦСКА. Желаю клубу победы».

Поединок начнётся в 19:00 по московскому времени, не пропустите текстовую трансляцию.