Шахматист Томашевский — о спасении «Спартака» в матче с ЦСКА: «Знатно отскочили»

Известный российский шахматист и болельщик «Спартака» Евгений Томашевский поделился мнением о матче 11-го тура РПЛ, в котором «красно-белые» сыграли вничью с ЦСКА (2:2).

Напомним, что «Спартак» сумел уйти от поражения в концовке встречи благодаря голу Хесуса Медины. По мнению Томашевского, его любимой команде сильно повезло.

«Знатно отскочили (улыбается). Первый тайм по игре был равный, а второй остался за ЦСКА. Нам просто повезло», — приводит слова Томашевского «Чемпионат».

После 11 туров РПЛ «Спартак» расположился на шестом месте в турнирной таблице, набрав 17 очков. Столько же баллов в своём активе имеет и ЦСКА.