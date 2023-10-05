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Колосков: «Сейчас убирать Абаскаля нет смысла»

05 Октября 2023 • 11:36 Комментировать
Спартак Москва
...
ЦСКА Москва
08.10 19:00

Почётный президент РФС Вячеслав Колосков высказался о работе Гильермо Абаскаля на посту главного тренера «Спартака».

Напомним, «красно-белые» проиграли два своих последних матча «Крыльям Советов» и «Динамо» с общим счётом 0:7.

По мнению Колоскова, 34-летнему Абаскалю не хватает опыта, однако увольнять испанца пока не стоит.

«Абаскаль всё-таки слепил команду, они играют, но стабильности пока не хватает. Да, у него часто бывают ошибки по составу, он не угадывает с заменами, но в целом-то игра есть. Возможно, ему не хватает опыта. Сейчас убирать его нет смысла», — приводит слова Колоскова «РБ Спорт».

После 10 туров РПЛ «Спартак» занимает седьмое место в турнирной таблице, набрав 16 очков. Свой следующий матч «красно-белые» проведут 8 октября против ЦСКА.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Вячеслав Колосков Гильермо Абаскаль
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