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Александр Жуков: «Дерби — серьёзный экзамен для Абаскаля»

07 Октября 2023 • 18:52 Комментировать
Спартак Москва
...
ЦСКА Москва
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Через 21 ч. 7 мин.

Экс-президент Олимпийского комитета России Александр Жуков, который является болельщиком московского «Спартака», высказался о предстоящем матче 11-го тура Российской премьер-лиги против ЦСКА.

Политический деятель отметил, что его настораживает ситуация, которая сейчас происходит в клубе, и считает, что в случае поражения будет стоять вопрос о смене главного тренера.

«Дерби — серьезный экзамен для Абаскаля. Если произойдет отставка, думаю, поставят русского тренера — кого-то из «спартаковских», - приводит слова Жукова Sport24.

Напомним, что игра состоится завтра, 8 октября, на «Открытие Банк Арене». 

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Александр Жуков Гильермо Абаскаль
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