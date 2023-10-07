Экс-президент Олимпийского комитета России Александр Жуков, который является болельщиком московского «Спартака», высказался о предстоящем матче 11-го тура Российской премьер-лиги против ЦСКА.

Политический деятель отметил, что его настораживает ситуация, которая сейчас происходит в клубе, и считает, что в случае поражения будет стоять вопрос о смене главного тренера.

«Дерби — серьезный экзамен для Абаскаля. Если произойдет отставка, думаю, поставят русского тренера — кого-то из «спартаковских», - приводит слова Жукова Sport24.

Напомним, что игра состоится завтра, 8 октября, на «Открытие Банк Арене».