Пономарёв: «Спартаку» подошёл бы Черчесов»

Бывший игрок ЦСКА Владимир Пономарёв высказался о возможном назначении Станислава Черчесова на пост главного тренера «Спартака».

Напомним, «красно-белые» проиграли два своих последних матча «Крыльям Советов» и «Динамо» с общим счётом 0:7, после чего снова появились слухи о возможной отставке наставника московской команды Гильермо Абаскаля.

По мнению Пономарёва, «Спартаку» стоит расстаться с 34-летним испанцем, которого идеально способен заменить Черчесов, находящийся сейчас без работы.

«Спартаку» всё же надо с ним (Абаскалем) расставаться, потому что Абаскаль ничего не понимает в обороне, а оборона — это основа основ. Думаю, что им подошёл бы Черчесов. Он жёсткий парень, он понимает в обороне и спасёт команду», — цитирует Пономарёва «Матч ТВ».

После 10 туров РПЛ «Спартак» занимает седьмое место в турнирной таблице, набрав 16 очков. Свой следующий матч «красно-белые» проведут 8 октября против ЦСКА. Начало — в 19:00 по московскому времени.