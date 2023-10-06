Корнаухов не видит фаворита в дерби «Спартак» - ЦСКА

Бывший защитник ЦСКА Олег Корнаухов высказался о предстоящем матче 11-го тура Российской премьер-лиги, в котором «армейцы» сыграют со «Спартаком».

«Как бы там ни складывались дела у команд, на каком бы месте они ни шли, думаю, что перед таким матчем всегда равенство. Можно достать из себя какие‑то внутренние резервы, если ты не совсем готов», — приводит слова Корнаухова «Матч ТВ».

В десяти турах оба коллектива смогли набрать 16 очков. «Спартак» на данный момент занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России, опережая ЦСКА (6-е место) по дополнительным показателям.

Дерби пройдет в ближайшее воскресенье, 8 октября, и стартует в 19:00 по столичному времени.