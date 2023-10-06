Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
200 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Корнаухов не видит фаворита в дерби «Спартак» - ЦСКА

06 Октября 2023 • 18:32 Комментировать
Спартак Москва
...
ЦСКА Москва
1 2.20 X 3.65 2 3.25
08.10 19:00

Бывший защитник ЦСКА Олег Корнаухов высказался о предстоящем матче 11-го тура Российской премьер-лиги, в котором «армейцы» сыграют со «Спартаком».

«Как бы там ни складывались дела у команд, на каком бы месте они ни шли, думаю, что перед таким матчем всегда равенство. Можно достать из себя какие‑то внутренние резервы, если ты не совсем готов», — приводит слова Корнаухова «Матч ТВ».

В десяти турах оба коллектива смогли набрать 16 очков. «Спартак» на данный момент занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России, опережая ЦСКА (6-е место) по дополнительным показателям.

Дерби пройдет в ближайшее воскресенье, 8 октября, и стартует в 19:00 по столичному времени.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва ЦСКА Москва Олег Корнаухов
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
200 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
СПАРТАК МОСКВА ЦСКА МОСКВА
Реклама, fon.bet
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
07.10.23 в 12:00
Урал Урал
Локомотив Москва Локомотив Москва
2.65 3.65 2.65
Видео
07.10.23 в 14:00
Сочи Сочи
Зенит Зенит
5.80 4.50 1.57
Видео
07.10.23 в 16:30
Балтика Балтика
Оренбург Оренбург
2.55 3.40 2.90
Видео
07.10.23 в 19:00
Краснодар Краснодар
Ростов Ростов
1.84 3.70 4.60
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 06 Октября
20:09 · Россия. Премьер-лига
​Салихова высказалась о дерби «Спартак» - ЦСКА
19:48 · Россия. Премьер-лига
Тарханов: «Урал» на даст возможности «Локомотиву» разыграться»
19:33 · Россия. Премьер-лига
Филимонов: Карпин дал бы «Спартаку» что-то новое
19:14 · Россия. Премьер-лига
Комбаров: «Буду болеть за «Спартак» в дерби»
18:48 · Россия. Премьер-лига
Колосков: «Нет ничего удивительного в том, что «Крылья Советов» на втором месте»
18:33 · Россия. Премьер-лига
Деменко оценил предстоящий матч «Краснодара» и «Ростова»
18:32 · Россия. Премьер-лига
Корнаухов не видит фаворита в дерби «Спартак» - ЦСКА
18:15 · Россия. Премьер-лига
Деменко: «Карпину доверяют в «Ростове»
18:06 · Россия. Премьер-лига
Валерий Новиков считает, что болельщики ЦСКА не станут освистывать Медину
18:01 · Россия. Премьер-лига
На матч «Спартака» и ЦСКА реализовано более 30 тысяч билетов
17:40 · Россия. Премьер-лига
«Федун бы уже уволил Абаскаля» — Канчельскис
17:30 · Россия. Премьер-лига
Файзуллаев — лучший игрок ЦСКА в сентябре
17:19 · Россия. Премьер-лига
Промес: «Дерби с ЦСКА — отличный шанс вернуться на победный путь»
17:17 · Россия. Премьер-лига
Тернавский раскритиковал оборону «Спартака»
17:07 · Россия. Премьер-лига
Промес: «Джикия принесёт ещё много пользы «Спартаку»
Все новости
Рекомендуем