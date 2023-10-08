​Ледяхов поделился ожиданиями от дерби «Спартака» и ЦСКА

Бывший игрок «Спартака» Игорь Ледяхов высказался о предстоящем матче «красно-белых» против ЦСКА.

По словам Ледяхова, он ожидает от московского дерби интересного и красивого футбола.

«Дерби - это непредсказуемые игры. Обе команды находятся не в лучшем состоянии что физически, что психологически. Поэтому предсказать результат очень сложно, обе команды могут победить. Но давайте я поставлю на «Спартак», отдам ему свои предпочтения», - цитирует Ледяхова «Чемпионат».

Матч между «Спартаком» и ЦСКА начнётся в 19:00 по московскому времени. Следить за развитием событий на футбольном поле во всех подробностях можно будет в текстовой трансляции, которую проведёт портал LiveResult. Не пропустите!

Отметим, что «Спартак» и ЦСКА после десяти сыгранных матчей чемпионата имеют в своих активах по 16 зачётных баллов.