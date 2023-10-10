«Иуда, Марио Фернандес по сравнению с ним красавчик»: реакция болельщиков ЦСКА на гол Медины за «Спартак» в дерби

Парагвайский полузащитник московского «Спартака» Хесус Медина спас «красно-белых» от поражения в дерби с ЦСКА на 90+6-й минуте, сравняв счёт до состояния 2:2. Если бы этот гол забил какой-то другой спартаковец, вряд ли это вызвало бы резонанс в отношении его персоны, но здесь ситуация особая, ведь Медина раньше играл именно за ЦСКА. Проведя в «армейском» клубе полтора года, минувшим летом Хесус перешёл в стан самого принципиального конкурента «красно-синих» – в московский «Спартак». Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» посмотрело, как восприняли этот гол Медины болельщики ЦСКА в соцсетях.

Против Медины

Александр Ш.: «Хорошо, что свалил, таким тут не рады».

Артур Н.: «Ты предал клуб, ты предал нас, теперь ты раб».

Максим П.: «Иуда, Марио Фернандес по сравнению с ним просто красавчик!».

Максим Т: «Раньше даже иностранцы понимали, что не совсем норм праздновать гол бывшему клубу... Тарасовский борщ в голову ударил».

Нейтралитет

Павел К.: «Не путайте память и деньги, отпустите его, не мучайте себя».

Платон З.: «Тактическому гению Медина оказался не нужен. Результат на табло».

Владислав О.: «Какие вопросы к Медине? Он не сбегал за длинным рублём к спартачам. И отыграл за нас он мало, чтобы проникнуться. У меня к нему отвращения нет, в отличии от Фернандеса!».

Дима С.: «Да сколько можно уже? Не забил бы Медина, бывший игрок ЦСКА, – забил бы другой. Играть надо, а не обидки строить, угомонитесь!».

За Медину

Arslan B.: «В ЦСКА он был 1,5 года. И ушёл он за хорошие деньги. А не попросил приостановить контракт и потом бесплатно не слинял в Питер, обещав вернуться. И потом в интервью не говорил, что хотел, чтобы ЦСКА проиграл».

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Александр П.: «Медина прав во всем – и что гол забил (это его работа), и что порадовался (гол забил!) и сдержанно (его бывшая команда)».

Ахмад Ч.: «В отличие от того же Марио и Жиркова, он вёл себя достойно, хотя играл за нас намного меньше».

Андраник Н.: «Красавчик, не стал загонять про любовь и т.д., а честно сказал, что это его работа и он её выполняет».

О том, что Мухин во время матча не дал бутылку с водой Медине

Роман М.: «Муха с характером парень. Мини-Вернблум».

Вова С.: «Многие футболисты с презрением относятся к иудам».

Сергей Г.: «Даже пленным воды дают».

Игорь П.: «Муха красавчик, Муха хорош, а то что Муха «паровозов» кинул и в ЦСКА из-за денег перешёл, все сразу и забыл».

Кирилл Иванцов