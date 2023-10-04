Агент: «Для Мойзеса было важно успеть восстановиться к матчу против «Спартака»

Гильерме Миранда, агент защитника ЦСКА Мойзеса, рассказал о состоянии своего клиента.

Ранее сообщалось, что бразильский футболист полностью восстановился после травмы и готов принять участие в кубковом матче против «Факела», который состоится сегодня, 4 октября.

«У Мойзеса нет жалоб на здоровье. Матч против «Спартака»? Надеюсь, что Мойзес сыграет. Для него было важно успеть восстановиться именно к этому матчу, он понимает всю важность дерби», — приводит слова агента Metaratings.

В текущем сезоне Мойзес провёл 11 матчей, в которых отметился одним забитым голом.

Матч 11-го тура РПЛ между ЦСКА и «Спартаком» состоится 8 октября. Начало этой встречи запланировано на 19:00 по московскому времени.