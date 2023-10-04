Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
200 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Мор: Абаскалю нельзя проигрывать в дерби с ЦСКА

04 Октября 2023 • 20:45 Комментировать (1)
Спартак Москва
...
ЦСКА Москва
08.10 19:00

Экс-защитник «Спартака» Эдуард Мор высказался о будущем главного тренера столичного клуба Гильермо Абаскаля.

4 октября «красно-белые» проиграли «Динамо» в матче пятого тура группового этапа Кубка России со счетом 0:3. Стоит сказать, что в минувшей встрече РПЛ «Спартак» уступил «Крыльям Советов» (0:4).

По мнению Абаскаля, руководство «Спартака» не будет делать выводов после поражения в Кубке, ведь в этом турнире команда уже решила все вопросы.

«Но матч с ЦСКА приобретает особый смысл для Абаскаля. Его проигрывать нельзя. Это «час икс» для Абаскаля. Команда должна показать, способна ли она на что-то под его руководством. Или уже нет», — заявил Мор «РБ Спорту».

Дерби «Спартак» - ЦСКА в рамках 11-го тура РПЛ пройдет 8 октября. Начало поединка запланировано на 19:00 по мск.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва ЦСКА Москва Эдуард Мор Гильермо Абаскаль
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
200 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
СПАРТАК МОСКВА ЦСКА МОСКВА
Реклама, fon.bet
Комментарии (1)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Cruyff
04 Октября 2023 в 20:59
а Федотову охота? тут уж никому не охота
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 04 Октября
21:16 · Кубок России
Бальбуэна: «Каждый из нас сделал важный вклад в победу над «Спартаком»
21:11 · Кубок России
Кобелев: «Динамо» — молодцы, «Спартак» сейчас в плохом состоянии
21:01 · Кубок России
Гранат: От следующих матчей зависит будущее Абаскаля 2
20:52 · Россия. Премьер-лига
Деменко считает Черчесова лучшим кандидатом в «Спартак»
20:45 · Россия. Премьер-лига
Мор: Абаскалю нельзя проигрывать в дерби с ЦСКА 1
20:44 · Кубок России
Колыванов: Российского тренера за такие результаты «Спартака» давно бы загнобили
20:33 · Россия. Премьер-лига
Абаскаль: Мы хотим отдать долг болельщикам в дерби с ЦСКА
20:22 · Россия. Премьер-лига
Никита Чернов: Не надо увольнять Абаскаля
20:13 · Кубок России
Никита Чернов: Что происходит в атаке у «Спартака»? Лучше спросить наших нападающих
20:09 · Кубок России
Юран: «Заставляем «Краснодар» тянуть время молодыми футболистами»
20:02 · Кубок России
Ивич: «Ахметов - достаточно редкий игрок»
19:51 · Россия. Премьер-лига
Генич считает, что игроки «Спартака» потеряли веру в Абаскаля
19:20 · Кубок России
Гладилин объяснил, почему «Спартак» крупно проиграл «Динамо»
19:11 · Кубок России
Тихонов: Второй гол «Динамо» забило «Спартаку» из офсайда
19:00 · Кубок России
​Губерниев: «Гоните Абаскаля в шею!» 2
Все новости
Рекомендуем