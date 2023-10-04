Мор: Абаскалю нельзя проигрывать в дерби с ЦСКА

Экс-защитник «Спартака» Эдуард Мор высказался о будущем главного тренера столичного клуба Гильермо Абаскаля.

4 октября «красно-белые» проиграли «Динамо» в матче пятого тура группового этапа Кубка России со счетом 0:3. Стоит сказать, что в минувшей встрече РПЛ «Спартак» уступил «Крыльям Советов» (0:4).

По мнению Абаскаля, руководство «Спартака» не будет делать выводов после поражения в Кубке, ведь в этом турнире команда уже решила все вопросы.

«Но матч с ЦСКА приобретает особый смысл для Абаскаля. Его проигрывать нельзя. Это «час икс» для Абаскаля. Команда должна показать, способна ли она на что-то под его руководством. Или уже нет», — заявил Мор «РБ Спорту».

Дерби «Спартак» - ЦСКА в рамках 11-го тура РПЛ пройдет 8 октября. Начало поединка запланировано на 19:00 по мск.