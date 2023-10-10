Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой в беседе с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым прокомментировал ничейный результат в матче между «Спартаком» и ЦСКА.

«ЦСКА заслуживал победы, а «Спартак», честно говоря, нет. «Красно-белые» должны радоваться, что спасли игру. Всё-таки ЦСКА смотрелся лучше в этом матче. В конце матча этот гол просто затолкали в итоге, задавили. Моментов у «Спартака» было маловато в этом матче. Да и первый гол Промеса был берущийся для Акинфеева. Так сложилось, что красивый мяч такой залетел.

Символично, что в концовке забил именно Медина. Он, кстати, был незаметен на поле. А потом раз и забил. Это тоже какой-то фарт. Этот матч мне напомнил игру «Спартака» с «Сочи», где тоже в конце все решилось», - сказал Мостовой.