Волейболист Спиридонов - о Черчесове: «Не дай бог усатый станет тренером «Спартака»

Российский волейболист Алексей Спиридонов, который является болельщиком московского «Спартака» высказался о возможном назначении на должность главного тренера столичного клуба Станислава Черчесова.

«Не дай Бог усатый станет тренером «Спартака»! Это будет катастрофа! На мой взгляд и объективный взгляд многих болельщиков, Карпин на сегодняшний день – идеальный вариант для «Спартака», - приводит слова Спиридонова Metaratings.ru.

Напомним, что 60-летний специалист возглавлял «Спартак» с 2007 по 2008 год, а на данный момент находится без работы после того, как прекратил сотрудничество с венгерским «Ференцварошем».