Клубы РПЛ отказались от Лингарда

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Джесси Лингард неинтересен российским клубам.
По информации Metaratings, представители 30-летнего футболиста предлагали услуги своего клиента топ-клубам РПЛ, в том числе и московскому «Спартаку». Однако никто не проявил заинтересованности в таком подписании. Отмечается, что сам Лингард, находящийся сейчас в статусе свободного агента, был готов к переезду в Россию.
Напомним, прошлый сезон полузащитник провёл в составе клуба «Ноттингем Форест», забив два мяча и отдав две результативные передачи в 20 матчах.
Наибольшую известность Лингард обрёл благодаря своим выступлениям за «Манчестер Юнайтед», в составе которого сумел выиграть Кубок и Суперкубок Англии, а также Лигу Европы.
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