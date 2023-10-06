Клубы РПЛ отказались от Лингарда

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Джесси Лингард неинтересен российским клубам.

По информации Metaratings, представители 30-летнего футболиста предлагали услуги своего клиента топ-клубам РПЛ, в том числе и московскому «Спартаку». Однако никто не проявил заинтересованности в таком подписании. Отмечается, что сам Лингард, находящийся сейчас в статусе свободного агента, был готов к переезду в Россию.

Напомним, прошлый сезон полузащитник провёл в составе клуба «Ноттингем Форест», забив два мяча и отдав две результативные передачи в 20 матчах.

Наибольшую известность Лингард обрёл благодаря своим выступлениям за «Манчестер Юнайтед», в составе которого сумел выиграть Кубок и Суперкубок Англии, а также Лигу Европы.