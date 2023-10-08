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Федотов: «При счёте 1:0 и 1:1, 2:1 у нас были хорошие моменты, чтобы закончить игру»

08 Октября 2023 • 22:02 Комментировать
Спартак Москва
2:2
ЦСКА Москва

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов дал для «Матч ТВ» комментарий после игры со «Спартаком».

- Как тренер может объяснить такой гол на 97-й минуте?

- Как объяснить? Потерей концентрации, как еще объяснить этот простой гол, слишком простой? Ну и первый, там Промес исполнил, это был на 40-й минуте первый эпизод, когда соперник добрался до удара. Первым же ударом забил, вот это и называется мастерство. Мы имели предостаточно моментов, чтобы увеличить преимущество, но не могли вложить в ножку и при счете 1:0 и 1:1,  2:1 у нас были  хорошие моменты, чтобы закончить игру.

- В момент голевой атаки ЦСКА, когда была  разыграна контратака, как по нотам, некоторые футболисты менялись местами, в частности Виллиан Роша переместился в центр полузащиты и действовал как Джон Стоунс в «Манчестер Сити». Это репетиция, вы знали, что возможна такая ситуация, в которой нужно будет сделать совершенно конкретное действие?

- Это по ситуации, появилась зона, куда вошел Роша и отдал передачу. Здесь взаимозаменяемость никто не отменял. Мы знаем, что на этой позиции можно использовать опорного полузащитника или защитника с очень хорошими навыками ведения игры и подниматься в опорную зону, участвовать в развитии комбинаций.

- Феномен Файзуллаева, он второй раз признается лучшим игроком, он лучший игрок этого матча, еще и дерби в своем первом и лучший игрок месяца. В чем его особенность, что дает  ему возможность показывать такой футбол в столь юном возрасте? Ему только что исполнилось 20.

- Он очень быстро принял наши требования, чуть раньше появился, набрал здесь с нами, обтесался, съездил в сборную, показал себя во всей красе и начал прогрессировать. Мы только этому рады, много говорить не будем, потому что вы сами сказали, что молодой парень, ему еще расти и расти, развиваться, мы отметим те моменты, которые позволяют играть в футбол на хорошем уровне. И хорошие функциональные, технические возможности, ну и одно из важнейших - понимание футбола. Просто скажем так, что он это любит и полностью отдается процессу.

- Обляков и Мухин покинули поле из-за повреждений. Вы уже были в раздевалке, что с ними?

- У Мухина небольшой спазм, ничего серьезного, конец матча. Вы видели поле, размокшее, которое добавляло дополнительную нагрузку на футболистов. Скользко, тем не менее, практически весь матч провел. Обляков - просто замена по позиции, Ваня проделал просто сумасшедший объем работы, требовалось освежить.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Владимир Федотов
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