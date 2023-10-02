Орлов: «Дайте Абаскалю доработать хотя бы до зимы»

Известный журналист и поклонник «Зенита» Геннадий Орлов высказался о возможной отставке главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля.

«Конечно, сейчас не надо его увольнять. Дайте ему хотя бы зимы доработать – может, еще вырулит. У него хороший же набор молодых игроков. Но в обороне проблемы, Дуарте не впечатляет», — заявил Орлов в эфире «Радио «Зенит».

Напомним, 34-летний Абаскаль возглавляет «Спартак» с лета прошлого года. В текущем сезоне «красно-белые» набрали 16 очков в десяти играх и занимают пятое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги.

В минувшем туре столичный коллектив крупно проиграл «Крыльям Советов» со счетом 0:4. Следующим соперником «Спартака» в РПЛ станет ЦСКА.