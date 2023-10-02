Тарханов — об игре Промеса: «Возможно, уже сказывается возраст»

Известный тренер Александр Тарханов высказался об игре нападающего московского «Спартака» Квинси Промеса.

«Многое зависит от командных действий «Спартака». В прошлом году они играли лучше, поэтому и Квинси забивал. Может, это связано с тем, что он попадает в неприятные ситуации, а может, уже сказывается возраст», — приводит слова Тарханова Legalbet.

В текущем сезоне 31-летний нидерландец принял участие в 13 матчах с учетом всех турниров, в которых забил четыре гола и стал автором шести результативных передач.

После десяти туров «Спартак» Промес занимает пятое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав 16 очков.

В следующем туре «красно-белых» ждет домашнее дерби с ЦСКА.