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«Мозес уже не тот» — Гладилин

02 Октября 2023 • 16:17 Комментировать
Спартак Москва
...
ЦСКА Москва
08.10 19:00

Экс-игрок «Спартака» Валерий Гладилин поделился мнением об игре полузащитника «красно-белых» Виктора Мозеса.

«Мозес уже не тот, год назад он получше выглядел. Есть объективные причины в виде травм, возможно, возраст. Сейчас он выглядит не так ярко, как раньше», — приводит слова Гладилина Legalbet.

32-летний Мозес выступает за «Спартак» с 2020 года. В текущей кампании футболист появился на поле в семи матчах чемпионата России и отметился одним забитым мячом.

Трудовой договор нигерийца со «Спартаком» рассчитан до середины следующего года. Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость Мозеса в два миллиона евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Валерий Гладилин Виктор Мозес
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