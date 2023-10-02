«Мозес уже не тот» — Гладилин

Экс-игрок «Спартака» Валерий Гладилин поделился мнением об игре полузащитника «красно-белых» Виктора Мозеса.

«Мозес уже не тот, год назад он получше выглядел. Есть объективные причины в виде травм, возможно, возраст. Сейчас он выглядит не так ярко, как раньше», — приводит слова Гладилина Legalbet.

32-летний Мозес выступает за «Спартак» с 2020 года. В текущей кампании футболист появился на поле в семи матчах чемпионата России и отметился одним забитым мячом.

Трудовой договор нигерийца со «Спартаком» рассчитан до середины следующего года. Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость Мозеса в два миллиона евро.