Филиминов: «Акинфеев — знаковый футболист для России, но на европейском уровне он не занимает такого же высокого положения»

Бывший вратарь «Спартака» Александр Филимонов выразил мнение, что голкипера ЦСКА Игоря Акинфеева заслуженно не относят к одним из лучших игроков на своей позиции в XXI веке.

Эксперт отметил, что на европейской арене Акинфеев не занимает такого же высокого положения, как в России.

«Не стал бы говорить, что Игоря как-то притесняют и незаслуженно принижают. Для нашего чемпионата и тем более для наших болельщиков Игорь — знаковый футболист и спортсмен. Но на европейском уровне он, к сожалению, не занимает такого же высокого положения», — цитирует Филимонова Sport24.

Напомним, Акинфеев защищает ворота ЦСКА с 2003 года. В составе «армейцев» голкипер успел шесть раз выиграть чемпионат России и один раз Кубок УЕФА (Лигу Европы). За национальную сборную своей страны футболист провёл 111 матчей.