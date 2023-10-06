За сколько можно попасть на матч «Спартак» Москва – ЦСКА Москва

В воскресенье, 8 октября 2023 года, московский «Спартак» на своём поле примет ЦСКА в рамках одиннадцатого тура чемпионата России по футболу.

По информации официального сайта московского «Спартака» посетить футбольный матч можно за 1 500 рублей. Такова стоимость самого дешёвого билета на момент публикации новости, позволяющего оказаться на секторах D227-D230 южной трибуны, расположенной за воротами. Также обращаем внимание, что для посещения мероприятия необходимо оформить карту болельщика.

Прямая текстовая трансляция матча «Спартак» - ЦСКА состоится на нашем интернет портале, старт поединка запланирован на 19:00 по московскому времени.