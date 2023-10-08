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Слуцкий считает, что Абаскаль может остаться в «Спартаке» до лета

08 Октября 2023 • 17:39 Комментировать
Спартак Москва
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ЦСКА Москва
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Через 1 ч. 3 мин.

Известный тренер Леонид Слуцкий ответил на вопрос о будущем наставника московского «Спартака» Гильермо Абаскаля.

«Доработает ли Абаскаль до зимы или матч с ЦСКА станет последним? Я думаю, что Абаскаль может доработать и до конца сезона. Даже если проиграет крупно? Если прямо вот совсем так, то все может быть», — заявил Слуцкий на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

При этом эксперт считает, что в дерби не будет разгрома, в такой игре редко бывают моменты, когда один соперник без шансов выносит другого.

Матч 11-го тура Российской премьер-лиги «Спартак» - ЦСКА состоится сегодня, 8 октября. Начало поединка запланировано на 19:00 по московскому времени. Не пропустите прямую трансляцию, которую портал LiveResult проведет в текстовом формате.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Леонид Слуцкий Гильермо Абаскаль
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